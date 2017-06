Großer Chorgesang auf dem Kirchplatz zum Altstadtfest



Männer singen, Frauen backen. So wird es am Samstag, 10. Juni 2017 auf dem Beeskower Kirchplatz zu erleben sein. Denn dann beginnt um 15 Uhr wieder das Chortreffen zum Altstadtfest. Vier renommierte Chöre werden sich ein Stelldichein geben und von der Bühne den Zuhörern einen bunten Strauß Lieder überreichen. In diesem Jahr hat sich der Männerchor Beeskow den Männerchor Zeuthen e.V. 1891, den Gemischten Chor Königs Wusterhausen e.V. und die Singgemeinschaft Storkow eingeladen. Frühlingslieder, Liebeslieder oder Lieder über den Wein werden zu Hören sein. Und wenn zum Abschluss die Zeuthener und Beeskower Männer gemeinsam singen werden, klingt es kräftig zwischen St. Marien und der Alten Schule. Die engagierten Frauen der Beeskower Sänger halten für alle wieder leckeren selbstgebackenen Kuchen bereit. Den Kaffee bereiten die Mitarbeiterinnen der Gesamtkirchengemeinde Beeskow. So hoffen alle Mitwirkenden nur noch auf genügend Sonnenschein. Dann kann das beliebte Chorevent zum Altstadtfest beginnen. Vorbeischauen und auf den zahlreichen Stühlen Platz zu nehmen und dem Gesang lauschen, lohnt sich an diesem Samstagnachmittag auf jeden Fall.