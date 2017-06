Gesucht:

28.000 Wahlhelfer für Bundestagswahl in Brandenburg

Zwei verdiente Brandenburger Helfer im Bundesinnenministerium ausgezeichnet



Potsdam - Für die Bundestagswahl am 24. September dieses Jahres werden noch

Wahlhelfer gesucht. Insgesamt braucht es in Brandenburg 28.000 Helferinnen und

Helfer, um die Bundestagswahl schnell und zuverlässig zu begleiten und die

Stimmen auszuzählen. In 34 Gemeinden werden zudem an diesem Tag hauptamtliche

Bürgermeister gewählt. Innenminister Karl-Heinz Schröter appelliert an

alle Bürgerinnen und Bürger, sich freiwillig zu melden.



Schröter: „Es kann eine neue Erfahrung sein und Spaß machen, Verantwortung

für unser Gemeinwesen zu übernehmen. Ich rufe alle Brandenburgerinnen und

Brandenburger auf, sich bei Ihren Kommunen zu melden und sich als Wahlhelfer

anzubieten. Wir brauchen dringend Freiwillige und ich appelliere an die staatsbürgerliche

Verantwortung jedes Einzelnen.“



Kürzlich wurden im Bundesinnenministerium besonders engagierte Wahlhelfer

geehrt. Aus Brandenburg waren das Elke Beyrich aus Kallinchen, einem Ortsteil

von Zossen im Landkreis Teltow-Fläming und René Land aus Striesow, einem

Ortsteil der Gemeinde Dissen-Striesow im Landkreis Spree-Neiße. Beide sind seit

Beginn der 90er Jahre als Wahlhelfer/Wahlvorstand bei Europa-, Bundes-, Landes-

und Kommunalwahlen ehrenamtlich aktiv. Beide machen auch bei der kommenden

Bundestagswahl wieder mit.



Schröter: „Das nenne ich zuverlässig. Mein Dank und mein Glückwunsch an die

beiden Ausgezeichneten. Eine Einladung zum Bundesinnenminister bekommt

man nicht alle Tage.“



Wahlhelfer können alle werden, die 18 Jahre alt sind und das Wahlrecht besitzen.

Vor der Wahl gibt es eine Schulung. Ein Wahlvorstand setzt sich aus mindestens

fünf und maximal neun Wahlberechtigten zusammen. Er betreut den ordnungs-

gemäßen Wahlablauf im Wahllokal und stellt im Anschluss das Wahlergebnis für

seinen Wahlbezirk fest.



Es gibt zehn Bundestagswahlkreise mit rund 200 Wahllokalen in Brandenburg und

rund zwei Millionen Wahlberechtigte.



Infos zu Wahlen in Brandenburg: www.wahlen.brandenburg.de

Infos zu Wahlhelferinnen und Wahlhelfern:

www.bundeswahlleiter.de/service/glossar/w/wahlhelfer.html



Anbei ein Foto von der Auszeichnungsveranstaltung im Bundesinnenministerium

Bildunterschrift (v.l.n.r.):

Bundesinnenminister Thomas de Maizière, Bettina Cain, Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Brandenburg und die ausgezeichneten Wahlhelfer René Land aus Striesow im Landkreis Spree-Neiße und Elke Beyrich aus Kallinchen im Landkreis Teltow Fläming sowie Bundeswahlleiter Dieter Sarreither.