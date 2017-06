1. Wettkampfbeschreibung



4Cross als älteste Mountainbikerennserie Deutschlands im neuen Gewand mit



· Neuen Strecken und Gravity Klasse

· 2. Lauf von 6 Läufen des German 4Cross Cup als nationale Rennserie in

Eisenhüttenstadt

· Wettkämpfer aus gesamten Deutschland

· Damen- (Mädchen) und Herren- (Jungen) Wettbewerbe von 13 Jahren bis

Master (über 30 Jahre)

· ca. 80 Starter

· Qualifikation für 8-/ 4-/ Halbfinale mit je 4 Fahrern im KO-System, je Lauf

kommen 2 Fahrer weiter

· Fahrradcrossrennen auf einer abschüssigen Naturstrecke gespickt mit

Steinfeld, spektakulären Sprüngen und sonstigen Hindernissen



Wettkampfstationen 2017:



· Lauf 1: 29.04./30.04. Großer Preis von Baden Würtemberg in

Reutlingen

· Lauf 2: 10.06./11.06. anspruchsvolle Abfahrt am Skihang in

Eisenhüttenstadt

· Lauf 3: 05.08./06.08. nördlichste Strecke in Neubrandenburg

· Lauf 4: 19.08./20.08. Highspeedstrecke in Hahnenklee

· Lauf 5: 16.09./17.09. brandneue Strecke von Conrad Davies

(Weltcupstreckenbauer) geplant

· Lauf 6: 30.09./01.10. Ochsenkopf, das große Finalrennen

2. Zeitplan

Freitag, 09.06.2017 ab 13:00 Uhr - Aufbauarbeiten Wettkampfstätten durch Vereinsmitglieder/ Helfer

Samstag,10.06. 2017

ab 14:00 - 18:00 Uhr - Training

17:00 - 18:00 Uhr - Gatetraining

20:00 - 23:00 Uhr - Schanzenfete mit dem Verein Steelbruch

ca. 20:30 - 21:00 Uhr - Tanzshow mit Fire and Flame sowie Tanzgruppe des Albert - Schweitzer- Gymnasium

Sonntag, 11.06.20117

8:30 - !0:00 Uhr - Training

9:30 - 10:00 Uhr - Gatetraining

10:15 Uhr - Fahrerbesprechung (Start)

11:00 - 13:00 Uhr - Qualifikation

12:00 - 14:00 Uhr - Rahmenprogramm mit Kinder- und Familienspass,Hüpfburg, Kinder-



schminken und Spiele

13:45 Uhr - Danksagung des MSV an die Sponsoren

14:00 - 17:00 Uhr - Eröffnung und Beginn des Rennens

17:15 - Siegerehrung