Geflügelpest

Der Verdacht des Influenzavirus A bei Wildgeflügel rückt immer näher. Erst am Wochenende wurden vier verendete Jungschwäne an der Uferpromenade in Bad Saarow aufgefunden. Die Virusbestimmung erfolgt derzeit. Sollte das Friedrich Loeffler Institut Riems den Befund bestätigen, wird der Ausbruch der Wildvogelpest ausgerufen. Da das Risiko für Hausgeflügelbestände sehr hoch ist, werden in den betroffenen Bereichen Sperrbezirke und Beobachtungsgebiete eingerichtet. Beschränkungen für Nutzgeflügel aber auch für die Bejagung von Federwild werden erlassen. Auch Hunde und Katzenbesitzer werden aufgefordert ihre Vierbeiner an der Leine zu führen.