Geflügelpest

aufgrund der aktuellen Geflügelpestfälle in mehreren Bundesländern hat Landrat Zalenga als vorbeugende Maßnahme gegen die Verbreitung der Geflügelpest ab kommenden Mittwoch die Stallpflicht für Geflügel in Risikoregionen des Landkreises Oder-Spree angeordnet. Damit wird eine Entscheidung des Brandenburgischen Ministeriums der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz umgesetzt, das eine Aufstallungspflicht für Geflügel in ausgewiesenen Risikogebieten festgelegt hatte. Betroffen von der Anordnung sind im Landkreis Oder-Spree Gebiete mit einer besonders hohen Konzentration von mindestens 20.000 Stück Geflügel pro Quadratkilometer. Im Umkreis von drei Kilometern um diese Bestände wird die Haltung von Geflügel in geschlossenen Ställen oder in gegen Einträge gesicherte Volieren angeordnet.