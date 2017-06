Freiluft-Schachturnier für Senioren in der Brandenburgischen Seniorenwoche

Im Rahmen der Brandenburgischen Seniorenwoche findet auf dem Freiluft-Schachfeld in der Eisenhüttenstädter Lindenallee ein kleines Schachturnier für Seniorinnen und Senioren statt, das auch in diesem Jahr als eine Disziplin für den Eisenhüttenstädter Seniorentriathlon gewertet wird.

Am Dienstag, den 13. Juni 2017 von 15.00 bis 17.30 Uhr lädt die Behinderten- und Seniorenbeauftragte der Stadt Eisenhüttenstadt gemeinsam mit der Abteilung Schach der BSG Stahl und dem Stadtteilbüro offis alle Schachfreunde dazu ein.



Mitspieler und auch Zuschauer sind herzlich willkommen, denn nicht nur die Spieler selbst – auch die Zuschauer können beim Spiel mit den großen Figuren eine ganz andere Perspektive genießen und sind im Besonderen zum Mitdenken und strategischen Kräftemessen aufgerufen.



Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Rückfragen und Informationen unter Telefon (03364) 566 380 oder (03364) 280840.



Quelle: Stadt Eisenhüttenstadt