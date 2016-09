Festgenommen

Am Samstag, um 02:41 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger einen verdächtig geparkten PKW Mercedes, welcher in der Wladimir-Komarow-Straße in Fürstenwalde stand. Bei der Kontrolle stellten die Beamten ein Pärchen im Fahrzeug fest. Nach zuerst kooperativem Verhaltens startete der Fahrzeugführer plötzlich durch und flüchtete in Richtung Gartenkolonie Buschgarten. Das Fahrzeug kam aber nicht sehr weit, da es dort mit einer Schranke kollidierte. Der 27 jährige Fahrzeugführer und seine 26 jährige Begleiterin konnten vor Ort festgenommen werden. Bei der anschließenden Überprüfung wurde festgestellt, dass der PKW im Juni 2016 in Köln gestohlen wurde und am Fahrzeug ebenfalls gestohlene Kfz-Kennzeichen angebracht waren. Des Weiteren besitzt der Fahrzeugführer keinen Führerschein, stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln und gegen die Person waren noch zwei Haftbefehle offen. Bei der Beifahrerin wurden bei der Durchsuchung wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Nach der kriminalpolizeilichen Vernehmung konnte die Beifahrerin wieder entlassen. Der Fahrzeugführer musste allerdings den Weg zur JVA antreten, um dort seine zwei Haftbefehle zu verbüßen.