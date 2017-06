Fahrradfahren für UNICEF in Eisenhüttenstadt

Kunden des Fitness-Studios ABASA in Eisenhüttenstadt starten am Samstag, dem 16. Juni, um 9 Uhr in der Oderlandstraße eine 30 Kilometer lange Radtour zugunsten notleidender Kinder in den Krisengebieten der Welt.

Im Vorfeld sucht der Veranstalter Sponsoren, die bereit sind, einen Betrag für die Teilnahme an der Fahrradtour zu spenden. Sponsoren können Freunde, Verwandte, die Akteure selbst oder auch Geschäfte sein.

Mit der Fahrradtour setzten sich die voraussichtlich 90 Akteure für Kinder in Krisen- und Kriegsgebieten ein.

„Kaum ein Thema beschäftigt uns momentan so wie das Schicksal der vielen Kinder, die Krieg, Gewalt und Hunger ausgeliefert sind. Diese Kinder und Jugendlichen sind ihrer Kindheit beraubt und leiden ganz besonders. Mit der Aktion „Radfahren für UNICEF“ setzen sich viele Menschen hier in Eisenhüttenstadt für benachteiligte und notleidende Kinder in der ganzen Welt ein. Sie helfen, das Leben für diese Kinder ein bisschen besser zu machen. Dafür sind wir sehr dankbar“, meint Elke Bumiller-Krause vom UNICEF-Team Eisenhüttenstadt den Einsatz der Sportler.

Die Radtour beginnt um 9:00 Uhr und endet um die Mittagszeit. Danach ist ein gemütliches Zusammensein geplant. Zum Ende der Veranstaltung wird es möglich sein, die Spendensumme nennen zu können. Aktuell liegt der Betrag etwas über 700 Euro, es besteht jedoch die berechtigte Hoffnung, diesen Betrag noch steigern zu können.

UNICEF-Team Eisenhüttenstadt

Telefon: 033656 / 416 599

Email: bumiller-krause@gmx.de