Erfolgreiche Zertifizierung für das Feuerwehr- und Technikmuseum

Das Feuerwehr- und Technikmuseum Eisenhüttenstadt in der Heinrich-Pritzsche-Straße hat – obwohl erst 25 Jahre am heutigen Standort – eine interessante Geschichte. Die beginnt mit der Sammlung historischer Feuerlöschtechnik, setzt sich fort mit dem Brandschutzkabinett in der Gubener Straße, das dem VII. Wohnkomplex geopfert wurde und der Geschichte des heutigen Ausstellungsgebäudes.

In der Internationalen Vereinigung des Feuerwehr- und Rettungswesens gibt es die CTIF-Kommission. CTIF steht für: Comité Technique International de prévention et d‘ extinction du Feu; deutsch: Internationales technisches Komitee für vorbeugenden Brandschutz und Feuerlöschwesen.

In Europa können sich nun neun Feuerwehrmuseen auf ein erfolgreiches Zertifizierungsverfahren berufen. Davon fünf in Deutschland und eines davon in Eisenhüttenstadt!!!

Untersucht wurden durch den Leiter des Deutschen Feuerwehrmuseums Fulda und dem Kommissionsvorsitzenden aus Österreich Depots und die Dauerausstellung.

Foto: Bernd Geller