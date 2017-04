Enger Kontakt zwischen der Stadt und der Postbank

Postbank arbeitet mit Hochdruck an einer Lösung



Nachdem am Wochenende die Postbank-Filiale durch die Sprengung eines Geldautomaten stark zerstört worden ist, steht die Stadt Eisenhüttenstadt im engen Kontakt mit der Postbank.

Vom Pressesprecher Tim Rehkopf war zu erfahren, dass die Postbank mit Hochdruck an einer zeitnahen Lösung arbeitet, um den Betrieb wieder aufzunehmen.



Die Kundinnen und Kunden werden gebeten, für Postdienstleistungen die Partnerfiliale der Deutschen Post bei Mc Paper im City Center zu nutzen.



Kostenlose Bargeldabhebungen sind an allen Automaten der Cash Group möglich. Dazu zählen u.a. die Geldautomaten der Commerzbank, der Deutschen Bank und der HypoVereinsbank.



Überweisungen können leider nur online getätigt werden bzw. in der nächsten Filiale der Postbank in Guben oder Frankfurt (Oder).





Quelle: Stadt Eisenhüttenstadt