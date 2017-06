Einmal bei Luthers am Tisch sitzen

Wollten Sie nicht immer schon einmal am Tisch in der Küche von Martin Luther und seiner Frau Käthe sitzen? Vielleicht doziert Luther dann über seine Gedanken des Ablasshandels eines gewissen Tetzel und Kätchen kocht eine Suppe für die auch in der Küche sitzenden Studenten. So ähnlich kann man es erleben am Sonntag, 2. Juli 2017 um 16.30 Uhr. Zwar spielt sich das Ganze nicht wirklich bei Luthers in Wittenberg ab, sondern im Mittelschiff der Beeskower St. Marienkirche. Dann sind dort nämlich die Sängerin Anne Schierack und der Gitarrist Frank Fröhlich zu Gast.Ihr einstündiges Kammerspiel „Frauen soll man loben...“ zeigt die Vor- und Zubereitung der Vorlesung UND Suppe für die im Hause Luthers wohnenden Studenten und nimmt Bezug zu Martin Luthers „Tischgespräche“. Zwischen Luther und seiner Frau Käthe entspinnt sich ein temperamentvoller Disput um Kirche und Kinder im Allgemeinen und Martin Luthers und „Herrn Käthes” Zusammenleben im Speziellen ... Musikalisch werden die Originaltexte Luthers von Musik aus der Deutschen Reformationszeit von Luther, Krieger, Rathgeber, Hammerschmidt und Volksliedern umrahmt wie z.B. „Die Kunst des Küssens”, „Im Dunkeln ist gut munkeln", „ Die größte Kunst ist Geld zu machen", „Der Liebe Macht herrscht Tag und Nacht” oder „Die Heißverliebte".

„Wir lieben die besondere Kombination von Literatur & Musik“ sagen die beiden Dresdner Künstler Anne Schierack und Frank Fröhlich von sich selbst. Beide verfügen über langjährige Theatererfahrung und schreiben seit Jahren Hör- und Drehbücher für literarisch-musikalische Projekte oder szenische Führungen. Elfmal ist dieses Kammerspiel bereits aufgeführt worden und hat zahlreiche Zuhörer erfreut, so z.B. in Dresden, Spremberg, Forst oder Greiz. Nun sind die Beeskower und ihre Gäste zum unterhaltsamen Suppenschmaus eingeladen. Na, dann lassen Sie es sich schmecken!



Eintrittskarten zu 10,- € (erm. 8,- €) sind telefonisch über Anrufbeantworter 03366/26450 buchbar oder an der Abendkasse erhältlich.

St.Marienkirche Beeskow

Sonntag, 2. Juli 2017, 16.30 Uhr

Frauen soll man loben

Tischgespräche im Hause Luther

Ein musikalisches Kammerspiel mit Texten aus Luthers „Tischreden“, Musik der Reformationszeit und dem Kochen einer Suppe

Ausführende:

Anne Schierack – Gesang

Frank Fröhlich – Gitarre