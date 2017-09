Einladung zum Tag der offenen Tür



Am 23.09.2017 sind alle Bürgerinnen, Bürger und vor allem die Kinder eingeladen, uns in der Zeit von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr zu besuchen.



Organisatoren sind in diesem Jahr die Städtisches Krankenhaus Eisenhüttenstadt GmbH und die Arbeitsgruppe des Netzwerkes „Frühe Hilfen und Gesunde Kinder“ des Landkreises Oder-Spree.



Die Besucher können sich an den Ständen des Netzwerkes sowie am Stand der AOK und der BKK informieren. Im Erdgeschoss des Krankenhauses befinden sich weitere Informationsstände, so die Schmerztherapie, die Ernährungsberatung und der Sozialdienst.



Zusätzlich werden Führungen angeboten – auf einem Rundgang können die Bereiche Funktionsdiagnostik, Operationssaal, Radiologie, Herzkatheterlabor, Physiotherapie und Geriatrische Tagesklinik besichtigt werden. Ihre Fragen werden vor Ort von den ärztlichen Mitarbeitern des Krankenhauses sowie dem Team der Radiologischen Praxis beantwortet.

Der Außenbereich – vor dem Haupteingang des Krankenhauses – steht vorrangig den Kindern zur Verfügung. Viele Mitmachaktivitäten, wie zum Beispiel basteln an verschiedenen Ständen, der Rollerparcour, 4-Gewinnt, Zorbball, Hüpfburg u.a. sollen unseren Jüngsten an diesem Tag viel Spaß bereiten.



Auch der Blick in einen Rettungswagen sowie in eine Feuerwehr dürfte für Groß und Klein von Interesse sein.



Während der gesamten Veranstaltung ist die Versorgung mit Getränken, und Imbiss sichergestellt.



Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher bei hoffentlich schönem Wetter.



Till Frohne

Geschäftsführer



Städtisches Krankenhaus Eisenhüttenstadt GmbH

Friedrich-Engels-Str. 39

15890 Eisenhüttenstadt