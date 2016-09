Dreißig im Hähncheneck

Eisenhüttenstadt(OSF) Die Bäckereikette "Dreißig" zieht im 1. Quartal 2016 in die Räumlichkeiten der ehemaligen Gaststätte "Hähncheneck" in der Lindenallee. Einen Mietvertrag hat die Bäckerei und die Gebäudewirtschaft in der vergangenen Woche unterzeichnet. Auf 200 qm entsteht ein Bäckereigeschäft und ein Caffee. Für die bisherigen Räumlichkeiten in der Lindenallee gibt es bereits eine Nachnutzung.

Bildquelle: Homepage Bäcker Dreißig