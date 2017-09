Wieder prall gefüllt ist die aktuelle Ausgabe 3/2017 der Soziale Stadt Zeitung „bunt & komplex“ und bietet neben bekannten Beiträgen zu Händlern und Dienstleistern aus der Innenstadt und netten Anekdoten aus der Geschichte auch neue Informationen zu Eisenhüttenstadt und seinen Brücken.Ebenfalls neu in der Ausgabe ist die Serie „Komm doch mal mit“ mit der Sie verwunschene Orte und Lieblingsecken in der Stadt aufstöbern können. Vielleicht entdecken Sie dabei auch eine der zahlreichen Skulpturen in Ihrem Wohnumfeld. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie in der Titelgeschichte der neuen Ausgabe von „bunt & komplex“. Damit auch Kinder Freiräume entdecken können, stellen wir Ihnen das Angebot des neuen Spielmobils „SPiMO“ vor.„bunt & komplex“ liegt an vielen Stellen zur kostenlosen Mitnahme bereit, u.a. im offis am Busbahnhof, bei vielen Händlern in der Lindenallee oder im Rathaus. Alle Ausgaben von „bunt & komplex“ sind auch auf www.eisenhuettenstadt.de abrufbar.