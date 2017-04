Der Fasanenwald in Neuzelle



Rundgang zur Geschichte und Botanik



Viele Rätsel, Legenden und Geschichten beschäftigen sich mit dem Fasanenwald in der unmittelbaren Nähe des Klosters Neuzelle. Die Neuzeller Mönche nutzten die Hochfläche als Jagdrevier und Fasanerie, bis sie im 19. Jahrhundert bewaldet wurde und seither der Forstwirtschaft, aber auch botanischen Experimenten diente. Aber wo genau war die Fasanerie des Klosters Neuzelle und wo kommen die vielen seltenen Pflanzen her, die im Fasanenwald wachsen?



Klostergärtner Florian Böhme geht in einer Sonderführung allen diesen Fragen nach und erläutert bei seinem Rundgang Geschichte und Flora des Fasanenwaldes.



Die Führung findet am Sonntag, den 02. April 2016 um 10.00 Uhr statt, Treffpunkt ist der Parkplatz am Freibad in Neuzelle.



Die Führung kostet 3,00 € p. P. Die Karten erhalten Sie im Internet unter www.stift-neuzelle.de oder in der Besucherinformation Neuzelle sowie vor Ort am Treffpunkt.

Quelle: Kloster Neuzelle