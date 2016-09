Berauscht mit Auto unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Eisenhüttenstadt unterzogen Polizeibeamte am Sonntag in den Mittagsstunden in der Beeskower Straße den Fahrer eines PKW BMW einer Kontrolle. Das Verhalten des 33-Jährigene veranlasste die Beamten einen Atemalkoholtest durchzuführen. Der verlief jedoch negativ. Ein Drogentest dagegen positiv. Für den Mann folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus. Die Polizisten untersagtem ihm zeitweilig die Weiterfahrt mit dem PKW.