Deutscher Bauherrenpreis für die GEWI

Berlin/Eisenhüttenstadt(OSF) Der Deutsche Bauherrenpreis 2015 in der Kategorie Modernisierung wurde an die Eisenhüttenstädter Gebüdewirtschaft GmbH vergeben. Die GEWI hat es geschafft modernen Wohnraum und den Denkmalschutz unter einen Hut zu bringen. Es wurden beim Projekt "GenerationenWohnen im Wohnkomplex" die Belange vom jungen -und altergerechtem Wohnen gleichermaßen berücksichtigt. Es sind die vielen unterschiedlichen Elemente des Modernisierungsprojektes – der Beitrag zum Erhalt der Stadtgestalt und -identität ebenso wie die denkmalgerechten baulichen und sozialen Qualitäten der sanierten Wohnbebauung, die für die Jury preiswürdig waren. Bei der Preisübergabe am Dienstag in Berlin waren der Geschäftshührer der GEWI (Oliver Funke) und die Bürgermeisterin (Dagmar Püschel) zugegen.

Weitere Informationen auf den folgenden Link:

http://www.deutscherbauherrenpreis.de/projekt/eisenhuttenstadt-alte-ladenstrase/