Ausstellungseröffnung „Wie willst Du die Welt verändern?“

Freitag, 22. September 2017, 15.00 Uhr

Burg Beeskow, Unterm Dach

Eintritt frei

Ausstellungseröffnung

„Wie willst Du die Welt verändern?“

Eine Ausstellung von Schülerinnen und Schülern

der Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow und des Rouanet-Gymnasiums Beeskow

im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Beeskow in den Zeitaltern der Reformation“

Gefördert vom Förderverein Burg Beeskow e. V.

23. September 2017 bis 12. November 2017



„Wie willst Du die Welt verändern?“ – mit dieser Frage wurde zum Lutherjahr 2017 ein Ideen-

Wettbewerb um die besten neuen 95 Thesen angeregt (www.deine-these.de). Die Schülerinnen und

Schüler der Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow und des Rouanet-Gymnasiums Beeskow haben

dieses Motto aufgegriffen und bereiteten im Kunstunterricht des vergangenen Schuljahres eine eigene

gemeinsame Ausstellung vor.



Dass Kunst die Welt verändern kann, steht dabei außer Frage. Aber haben uns die Reformatoren nach 500 Jahren überhaupt noch etwas zu sagen? Welcher „Medien“ bedienten sie sich damals? Und was nutzen wir heute, um unsere Ideen öffentlich zu machen?

Das Gestern mit dem Heute zu verbinden, haben die 13- bis 17-Jährigen durchaus als Herausforderung gesehen. Sie griffen dabei einerseits auf überkommene Darstellungsweisen wie das aus der Kirche bekannte Glasbild zurück und machten es zum Träger heutiger Botschaften.

Andererseits experimentierten die Jugendlichen mit modernen Ausdrucksformen wie der Collage, um alte Motive für kunststilistische Übungen heranzuziehen. So verfremdeten sie das damals wohl bekannteste Luther-Porträt und holten es in die Gegenwart: Luther als Pop-Ikone! Auch das vertraute Abbild der Kirche, der Kirchenbau selbst, wurde zum Ausgangspunkt schöpferischer Auseinandersetzung.

Nicht zuletzt wurden die Jugendlichen dazu ermutigt, selbst „Thesen“ zu formulieren – um uns zu sagen, wie sie ihre Zukunft gestalten wollen.



Die Ausstellung wird am 22. September 2017 um 15 Uhr in der Burg Beeskow eröffnet und bis zum

12. November 2017 zu sehen sein. Träger des Projekts ist der Förderverein Burg Beeskow e. V. in Zusammenarbeit mit der Burg Beeskow.



Abbildungsnachweise:

1 Vincent Lamprea (Albert-Schweitzer-Oberschule, Kl. 9a), Aquarell, 2017, 16,9 x 19,8 cm

2 Lena Zippel und Svea Körner (Rouanet-Gymnasium Beeskow, beide Kl. 10a), Collagen (Ausschnitte), 2017

Quelle: Burg Beeskow