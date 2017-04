Aufruf an die Bürgerinnen und Bürger

Aufruf an die Bürgerinnen und Bürger zur Benennung der Freifläche zwischen der Frankfurter Straße und der Kastanienstraße



Für die im Jahr 2016 neugestaltete Freifläche zwischen der Frankfurter Straße und der Kastanienstraße wird ab sofort ein Name gesucht.

Der Arbeitstitel „Wallpark“, der für die Planungsleistungen und Baumaßnahmen notwendig war, ignoriert die tatsächlichen historischen örtlichen Gegebenheiten.

Nun sind die Bürgerinnen und Bürger gefragt, denn Bürgermeisterin Dagmar Püschel ruft zur Namensgebung auf. Seit gestern liegen im OT Fürstenberg Listen aus, auf denen der Favorit angekreuzt werden kann.



Folgende Bezeichnungen stehen zur Abstimmung und haben einen historisch-örtlichen Hintergrund:



Am Sandgraben

Promenade

Die Anlagen



Die Listen liegen bis 27.05.2017 in folgenden Geschäften aus:



Juwelier Lewe, Königstraße 57

Berger Optik GmbH, Gubener Straße 126

Altstadt-Apotheke, Königstraße 56

Kunsthof Fürstenberg/Oder, Lindenplatz 4



Quelle: Stadt Eisenhüttenstadt