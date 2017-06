Allee des Jahres 2017

Leben in Alleen

Alljährlich ruft der BUND die »Allee des Jahres« aus, zum Tag der Allee am 20. Oktober. Auch in diesem Jahr können Sie uns bis zum 16. September Ihre Fotos zusenden. Fotografieren Sie Ihre Lieblingsallee. „Nutzen Sie ihren Urlaub, Wanderungen und Fahrradtouren für beeindruckende Alleenfotos. Halten Sie den Reiz der „Grünen Tunnel“ fest. „Schön sind auch Fotos, die das Leben in den Alleen und die besondere Beziehung der Menschen zu den Alleebäumen zeigen“, sagt Katharina Brückmann, BUND Expertin für den Schutz der Alleen.

Senden Sie uns bis 16. September Ihre schönsten Bilder (maximal 4), digital oder als Papierfoto. Notieren Sie dazu den Ort, die Länge der Allee und die prägende Baumart. Auch eine kurze persönliche Geschichte, die Sie mit dieser Allee verbindet, würde uns freuen. Aus allen Motiven wird eine Jury im Herbst die »Allee des Jahres 2017« küren und zum Tag der Allee öffentlich präsentieren. Die drei Erstplatzierten erhalten schöne Preise. Ihre Fotos senden Sie bitte an katharina. brueckmann@bund.net oder BUND Mecklenburg-Vorpommern, Wismarsche Str. 152, 19053 Schwerin. Tel. (0385) 521339-0

Mehr zu dem Wettbewerb unter www.allee-des-jahres.de

Hier finden Sie auch eine Übersicht der bereits eingesendeten Fotos. Mehr zum Thema unter www. bund-mv.de, Projekt Alleenschutz

Foto: Aus dem Fotowettbewerb 2016:

Karsten Kriedemann, Kirschbäume entlang der L20