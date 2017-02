40 Jahre Kunstgeschichte

Das Kunstarchiv Beeskow bietet eine Besichtigung hinter den Kulissen an. Dort ist eine Fülle von Kunstwerken aus der DDR zu sehen. Insgesamt sind es 23.000 Objekte von Fotografien über Plastiken bis hin zur Kunstgewerbe. Die Führung beginnt am 12. Februar um 11.00 Uhr, Treffpunkt ist der Burghof der Burg Beeskow. Karten zum Preis von 5,00 € sind vorab am Museumstresen der Burg Beeskow oder telefonisch unter 03366-352701 erhältlich.