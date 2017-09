39. Dixieland - Konzert

Am Freitag, dem 27. Oktober 2017, findet im Feuerwehr- und Technikmuseum das inzwischen 39. Dixieland - Konzert statt.



Zu Gast ist Papa Binnes Jazz Band – eine der bekanntesten DDR-Gruppen in diesem

musikalischen Genre. Die Ursprünge gehen auf das Jahr 1959 zurück, in dem Lutz Binneböse als 17-jähriger eine Schülerband gründete. Über verschiedene Stationen wuchs die Popularität der Band, die inzwischen mehr als zwanzigmal am Internationalen Dixieland Festival in Dresden teilnahm.



Konzertbeginn: 20.00 Uhr, Einlass: 19.00 Uhr

Info und Karten: 03364/ 28243



Quelle: Städtisches Museum Eisenhüttenstadt