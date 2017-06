„The Rattle Storks Oldtime Jazzband - Jubiläumstour”

Vom Dixieland zum Big Band Sound im Landkreis Oder-Spree



Mit viel Spielfreude, musikalischem Witz und Esprit präsentiert The Rattle Storks Oldtime Jazzband Dixieland, Swing und Oldtime Jazz. Anlässlich ihres 10-jährigen Jubiläums ist das Storkower Ensemble im Rahmen ihrer "Castle & more Tour 2017" am Sonntag, den 25.06.2017, 15.00 Uhr zu Gast auf dem Burghof der Burg Beeskow.

Mit Jan Winkler (Trompete), Sabine Kälisch (Posaune), Nico Lohmann (Sopran-Saxophon), Dieter Siebke (Banjo/Gitarre/Gesang), Uwe Kühnert (Schlagzeug) und Joachim "Joe" Seidler (Bass/Gesang) setzt sich "The Rattle Storks Oldtime Jazzband" aus sechs gestandenen Musikerinnen und Musikern von regionaler Bekanntheit zusammen. Gemeinsam begeistern sie ihr Publikum mit einem abwechslungsreichen, frischen und frechen Programm, das nicht nur Spaß macht und zum "Mitswingen" einlädt sondern Zuhörerinnen und Zuhörern jeden Alters auch ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Genießen Sie das vielseitige Bühnenprogramm mit musikalisch grandios aufbereiteten Evergreens wie "Ice Cream", "Wildcat Blues", "Hello Dolly", "Mack the Knife".

Auf ihrer Tour macht das Ensemble u. a. Halt in Oderberg, Schöneiche, Storkow und Friedland und lädt sich hierbei immer auch Gäste ein. In Beeskow mit dabei ist die Band "Die Band" aus Frankfurt/Oder, die mit Songs aus den Bereichen Rock-, Pop- und Soulmusik für jeden Musikgeschmack etwas in ihrem vielfältigen Repertoire bereit hält. Zu den 9 Mitgliedern der Band gehören neben der Rhythm-Section und einem Bläsersatz die Sängerin Jenny Fender, die im Jahr 2010 Siegerin beim Vocal-Wettbewerb „VOC Oder-Spree“ wurde und der Sänger René „Caruso“ Müller.

Das Konzert am Sonntag, den 25.06.2017 auf der Burg Beeskow beginnt um 15.00 Uhr. Karten zum Preis von 10,00 €/Schüler frei sind vorab am Museumstresen oder telefonisch unter 03366-352701 erhältlich. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Schützenhaus Beeskow statt. Die Jubiläumstour der The Rattle Storks Oldtime Jazzband wird unterstützt vom Landkreis Oder-Spree.



Quelle: Burg Beeskow