Änderung Kulturrichtlinie

Die Kulturförderrichtlinie der Stadt Eisenhüttenstadt vom 14.12.2015 soll geändert werden. Gefördert werden ortsansässigen Vereinen, mit Sitz des Vereines in Eisenhüttenstadt. Eine Überprüfung der Mitgliedsbeiträge hat ergeben, dass es da große Unterschiede gibt, von 1,67 € bis 20 € je Monat. Nun will man einen Mindestmitgliedbeitrag festlegen, wenn man Fördermittel beantragen möchte. Als angemessener Mitgliedsbeitrag der Vereine wird ein monatlicher Mitgliedsbeitrag in Höhe von mindestens 5,00 Euro angesetzt, heißt es aus dem Rathaus. Diese Richtlinie soll am 01.01.2017 in Kraft treten.